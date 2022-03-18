Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı

Ordu’da, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ordu Şehitliği’nde düzenlenen program kapsamında Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile dernek çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda, şehitler için saygı atışı da yapıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra günün önemine ilişkin konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Bu yıl Çanakkale Zaferimiz çok daha anlamlı. Öncelikle bu topraklara canlarını feda eden, al bayrağımıza gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ecdadımızı, kahraman gazilerimizi, Cumhuriyet’in kurucusu büyük önde Mustafa Kemal Atatürk’ü ve hem geçmişte hem yakın tarihteki tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranlar anıyoruz. İnşallah gelecekte daha güçlü bir Türkiye uğruna hep birlikte ilerliyoruz. Rabb’im birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dirliğimize el uzatanlara, bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı bir başka anlamlı olduğuna değinen Vali Sonel, “Bugün Türk mühendislerimizin ve insanlarımızın yaptıkları Çanakkale Köprümüzün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağı bir gün. Şehitlerimizi unutmuyoruz ve gazilerimizin kıymetini biliyoruz. Ordu’da 399 şehit ailemiz, 522 gazimiz var. Onlar başımızın tacı, ne yapsak hakları ödenmez” diyerek tüm şehitlere rahmet diledi, gazileri ise saygıyla andıklarını söyledi.

Programda Astsubay Üstçavuş Gurbet Kayadibi de günün anlamı ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından protokol, şehit mezarlarına karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet etti.