Çanakkale şehitleri anısına cuma namazı sonrası hoşaf ve ekmek ikramı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de anıldı. Tepebaşı Belediyesi, Çanakkale Savaşı’nda Mehmetçik’in bulunduğu zor şartları hatırlatmak için üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulundu. İkram, cuma namazı sonrası belirlenen 6 caminin önünde açılan stantlarla gerçekleştirildi. Namaz sonrası ikramları alan vatandaşlar ise Çanakkale şehitleri ve gazilerini şükranla yâd ettiklerini belirtti.

“Allah şehitlerimize rahmet eylesin”

Çanakkale şehitlerini şükranla andığını aktaran 81 yaşındaki Ahmet Balin, “Şehitler anısına bir hoşaf aldım ve içiyorum. 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi’nin anısına dağıtılan hoşafı aldık. Allah rahmet eylesin şehitlerimize” ifadelerini kullandı.

“3 öğün yemek yemeden duramıyoruz ama onlar bir hoşafla 2 gün geçirmiş”

Çanakkale Savaşı’nda Mehmetçiklerin zorlu şartlarda mücadele verdiğini belirten Mehmet Doğruyol, “Allah şehitlerimizin mekânlarını cennet eylesin. Onların sayesinde bu vatanda rahatça yaşıyoruz. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız. Onlar bize büyük bir emanet bırakmışlar. Şu anda onları düşünemiyoruz. O günleri nasıl geçirmişler diye. 3 öğün yemek yemeden duramıyoruz ama onlar bir hoşafla 2 gün geçirmiş” dedi.