Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı’nın kızı konuştu

Çanakkale’de 30 Ekim 1915 tarihinde Kilitbahir’de nöbeti esnasında boğazdan geçmekte olan Fransız denizaltısı Turkuaz’ı top atışıyla vurarak, Çanakkale Savaşı’nın seyrinde önemli rol oynayan Bursa Yenişehirli Asker Müstecip Onbaşı’nın kızı Ulviye Balkan konuştu. 76 yaşındaki Ulviye Balkan “Babam ve arkadaşları 8 sene askerlik yapmış ve çok çekmiş. Bu vatan bizlere onların hediyesidir” dedi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yaşayan Çanakkale Savaşı’nın seyrinde önemli rol oynayan Müstecip Onbaşı’nın kızı Ulviye Balkan’a (76) duygulandıran ziyaret. Yenişehirli vatandaş Erdal Tirşahi, Ulviye Balkan’ı ziyaret ederek Türk Bayrağı, 57. Alay Sancağı ve Çanakkale Savaşı’ndan bugüne tüm şehitlerin 2 milyon 75 bin litre dökülen kanlarının 80 milyon nüfusa oranına tekabül ettiği temsili kan tüpünü hediye etti.

Müstecip Onbaşı’nın kızı Ulviye Balkan, "Allah Çanakkale’de ve Türkiye’nin dört bir yanında vatanı için şehit ve gazi olanlardan razı olsun. Bu güzel hediyeler evlatlarıma hatıra kalır. Çok duygulandım. Gelenler ’Senin baban ve arkadaşları sayesinde bu vatan da kurtuldu. Gavur çizmesi altında kalacaktık. Hayır yap babana’ diyorlar. Okuyoruz dua ediyoruz. Babam ’Siz ne biliyorsunuz. Biz çok çektik. Evimizi, eşimizi ve çocuklarımızı unuttuk’ derdi. 8 sene askerlik yapmış eve gelmemiş bize çekişirdi. Ben 13 yaşındayken vefat etti. Geldikten sonra kolundan 8 sene felçli gezdi. Son zamanlar dili basılmıştı. Biz babam askerliği anlatacak derdik o yine çektiği çileleri anlatırmış. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Çanakkale Savaşı’nın seyrinde önemli rol oynayan Müstecip Onbaşı ile tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andığını ifade eden Tirşahi ise, "Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915 tarihinde Kilitbahir’de nöbeti esnasında Çanakkale Boğazı’nı geçmekte olan ve su üzerinde kulesi görünen Fransız denizaltısı Turkuaz’ı 3’üncü top atışında vurmuş. Biz de değerli büyüğümüz onurumuz Müstecip Onbaşı’nın kızı Ulviye Balkan’ı evinde ziyaret etmek istedik" diye konuştu.