Çanakkale Boğazı’nda gemide rahatsızlanan personel Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edildi

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 98 metre boyundaki Türk bayraklı ‘Zekai Önel’ gemisinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ve Kocaeli’deki Yarımca Limanı’na giden 98 metre boyundaki, 2 bin 547 grostonluk Türk bayraklı ‘Zekai Önel’ gemisindeki bir personel rahatsızlandı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Rahatsızlanan personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.

Rahatsızlanan personel bot ile Lapseki iskelesine getirilip, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.