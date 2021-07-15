Çanakkale 15 Temmuz’da tek yürek oldu

Çanakkale’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehter marşlarıyla coşan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Çanakkale İskele Meydanı’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak saat 20.00’da başlayan etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Mehterhan takımının hem söyleyip hem de çaldığı marşlar, alanı dolduran vatandaşları coşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ile tek yürek olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı pür dikkat takip etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise, "5 yıl önce bu saatlerde çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri kutsallığına hiç laf söyletmediğimiz, 100 yıllardır varlığından gurur duyduğumuz ordumuzun içerisine sızmış olan bir grup terörist, aklını kıraya vermiş ne yaptığını bilmez olan bir grup vatan haininin bir çabasıyla Türkiye karanlık bir devire sokulmaya çalışmıştır. ’Çanakkale Geçilmez Destanı’nı tüm dünya bilmektedir. Bu çetenin mensupları, aklını kiraya vermiş bu insanlar bizi bir karanlığa sürüklemek istediler. Fakat hesaba katmadıkları bu millet iradesi, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle birleşince nasıl Çanakkale geçilmez olduysa, Türkiye’de geçilemez oldu” dedi.

Vali Aktaş’ın konuşmasının ardından şiirlerin okunması ve 15 Temmuz belgesel gösterimi ile etkinlik son buldu.