’Cana yakınlık’ Almanya’dan karavanla Türkiye’ye getirtti

Ülkesinde sürekli Türk insanının cana yakın olduğunu duyan Alman aile, karavanla Türkiye’yi batıdan doğuya kadar gezecek. Tekirdağ’da balıkçı limanına gelen Alman aile, burada balıkçıların ikram ettiği taze balıkları temizledi.

Ülkesinde sürekli Türkiye halkının cana yakın insanlar olduğunu duyan 4 kişilik Alman aile, karavanıyla bu sefer Türkiye’nin yolunu tuttu. Trakya’dan ülkeye giriş yapan Alman ailenin ilk durağı Tekirdağ oldu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağına yakın bölgede karavanını park eden Almanyalı ailenin balık ihtiyacını Süleymanpaşa Su Ürünler Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşılıyor. Burada kendilerini kendi evlerinde gibi hissettiklerini ifaden Christian Meyer, 2 çocuğu ve eşiyle birlikte Türkiye’deki insanların sıcak samimi davranışlarını çok sevdiklerini belirtti. Zaman zaman balıkçı limanına gelerek, balıkçılardan aldıkları taze balıkları 2 çocuğuyla temizlemeye çalışan Christian Meyer, Türk halkına teşekkürlerini ileterek, karavanıyla ülkenin batısından doğusuna kadar her yeri gezmeyi planladıklarını söyledi.

Karavanla Türkiye keyfi

Ailesiyle Almanya’dan karavan ile çıkarak Türkiye’ye gelen Christian Meyer, her defasında Türkiye insanının çok cana yakın insanlar olduğunu duyduğunu, bu sebeple bir gün Türkiye’yi mutlaka ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra karavan ile Tekirdağ’a gelen 4 kişilik Meyer Ailesi, İstanbul, İzmir ve Ankara’yı oradan da Antalya’yı gezdikten sonra ülkenin doğu illerini gezecek. Christian Meyer, Doğu illerini de gezdikten sonra İran’a geçeceklerini ifade ederek, “Türkiye’yi çok sevdik. Evimiz gibi hissediyoruz. İnsanlar bizi gülerek karşılıyor. Bu bizim için çok güzel bir durum. Gerçekten çok güzel bir ülke Türkiye. Herkesin Türkiye’ye gelmesini ve burayı bir kaşif olarak ziyaret etmesini tavsiye edebilirim” dedi.

Alman aileyi balıkçı limanına misafir eden Süleymanpaşa Su Ürünler Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu’da, “Yaklaşık bir haftadır Almanya’dan Türkiye’ye karavanla beraber çocuklarıyla, eşiyle tatile gelmişler. Bir haftadır limanımızda kendilerini misafir ediyoruz. Kendileri de balık tutmayı ve balık yemeyi çok seviyorlar. Bu da biz balıkçı arkadaşlarımızın çok hoşuna gitti. Biz Türklerinde misafirperver olduğunu kendileri duymuş ve biliyorlar. Kendilerine sabah kahvaltı, akşam üstü de tuttuğumuz balıklardan ikramda bulunuyoruz. Karavanda kendileri pişirip yiyorlar. 1-2 gün daha misafirimiz olacaklar. Ondan sonra zannedersem Ankara’ya oradan İzmir’e gidecekler. Türkiye’yi çok seviyorlar. Biz Türkler’in de çok cana yakın insanlar olduğumuz kendisi beyan ediyor. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.