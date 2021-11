Can dostlar 2 çocuk annesi Şükran’a emanet

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Şükran Güldal, zamanını sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesine adadı.

Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Şükran Güldal, her gün rutin olarak kendi evinde hazırladığı mama ve pişirdiği salamlı makarna ile kasaptan aldığı et ve kemikleri paketleyerek yollara düşüyor. Yol üzerindeki marketlerden aldığı suyla birlikte can dostları besleyen Güldal, hayvanların ilgisi karşısında büyük mutluluk duyuyor.

Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediğini dile getiren 2 çocuk annesi Şükran Güldal, “Değişik noktalardaki hayvanları her gün düzenli bir şekilde besliyorum. Arkadaşlarımla bu işi yapıyoruz. Bu canlarla ilgilenince çok mutlu oluyorum. Kış mevsimi için de şimdiden hayvanseverlerden destek bekliyorum” dedi.