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Çamur ve dalgaya aldırış etmediler

DÜZCE (İHA) – Karadeniz’in bir kısmının çamurlu ve dalgalı olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, denize girerek keyifli zaman geçirdi.

Haberde İnsan 23.06.2022, 10:00
Çamur ve dalgaya aldırış etmediler

DÜZCE (İHA) – Karadeniz’in bir kısmının çamurlu ve dalgalı olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, denize girerek keyifli zaman geçirdi.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ile birlikte denize gelen çamur, evsel atık, kum, çakıl ve odunlar, Karadeniz’in rengini değiştirmişti. Ara ara yağan sağanak ile beraber 10 kilometrelik sahil şeridi kahverengiye döndü. Denizin bir kısmının çamurlu olmasına ve dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar ise denize girdi. Hemen yanı başlarında denizin kahverengileşmesine rağmen denizde yüzen vatandaşlar dikkat çekti.

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