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Çamlıca Cami’nde Bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Çamlıca Camii’ne akın etti. Binlerce kişi bayram namazını Çamlıca Camii’nde kıldı.

Haberde İnsan 09.07.2022, 06:42
Çamlıca Cami’nde Bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Çamlıca Camii’ne akın etti. Binlerce kişi bayram namazını Çamlıca Camii’nde kıldı.

Kurban Bayramında vatandaşlar bayram namazını kılmak için cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’ne akın etti. Binlerce vatandaşın bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii tamamen doldu. Vatandaşlar bayram namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı.

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