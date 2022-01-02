Camiden musluk bataryası çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir caminin şadırvan kısmında bulunan 24 adet musluk bataryasını çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kelebek Çayırı Camisi’nin şadırvan kısmından 24 adet musluk bataryasının çalınmasıyla cami cemaati şok oldu. Cemaat yaşanan hırsızlık olayını Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çiftlikköy Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren şahısların E.Ü. ve P.Y. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüpheleri ikametlerinde gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları iddia edilen 24 musluk bataryasına el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.