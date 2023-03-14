Cami, çocuklar için balonlarla süslendi

Elazığ’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen ’Haydi Çocuklar Camiye’ yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Minik öğrencilere teşvik için balonlarla süslenen camideki tören, renkli anlara sahne oldu.

Elazığ’da Eğitim ve Çevre Derneği ile Server Yaşam Vakfı organizesinde Elazığ Eğitim, Çevre, İzcilik ve Kurtarma Spor Kulübü tarafından ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinin 7’ncisi düzenlendi. Türkiye’den 140 bin 385 kişi katılım gösterdiği yarışma projesine, Elazığ’dan da 664 kişi katıldı. Proje çerçevesinde evde ve camide kıldıkları namazların vakit sayılarını toplayarak yarışmada çekiliş hakkı kazananlar için ödül töreni düzenlendi. Balonlarla süslenen İmamı Azam Camii’nde düzenlenen tören, İmam Hatip Şinasi Bay’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından “Namazlarını Camide Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al” yarışmasında dereceye girenlerin yanı sıra bütün çocuklara hediyeler verildi. Aileleri ile birlikte katıldıkları törende çocuklar ödüllerini, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Harput Dini İhtisas Merkezi Müdürü Turgut Tunç ve STK başkanlarının elinden aldı.

Açılış konuşmasını yapan ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinin Elazığ sorumlusu Osman Gür, "Bu sene 7. kez düzenlediğimiz Haydi Çocuklar Camiye projesine Türkiye geneli 140 bin 385, Elazığ genelinde ise 664 çocuğumuz kayıt yaptırmıştı. Okulların ara tatillerinde yapmayı adet edindiğimiz 6-13 yaş arası kız ve erkek çocuklarımıza yönelik projemiz 25 Ocak Çarşamba günü sabah namazı ile başlayıp, 3 Şubat Cuma günü yatsı namazı ile sona ermiştir. Toplamda 10 gün süren projede çocuklar namaz kılarak puan kazanmışlardır. Proje sonunda ’380 ile 450 arası’ puan kazanan kız çocukları ile ’400 ile 450 arası’ puan kazanan erkek çocuklarına akıllı saatler verildi. 6-13 yaş arası kız ve erkek çocuklarımıza namazı sevdirmek, camide cemaatle namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlığı hayat tarzı haline getirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz projemizde amacımız, yavrularımızı motive ederek cami kültürüyle tanıştırmaktır. Yine proje çerçevesinde dini bilgilerini güvenilir birer kaynak olan cami imamlarımızdan tamamlatma, gündelik hayatlarında bu çerçevede hareket ederek iyi ve güzel ahlaklı birer insan olmaları yönünde çalışmalar yürüttük" dedi.

İnsan hayatının namazla başlayıp namazla son bulduğunu belirten Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, "Bu güzel ve anlamlı projenin sürekli olmasını diliyorum. Çocukların camilere daha sık bir araya gelmesi için programlar yapılması gerekiyor. Projeye katılan çocukları ve anne babalarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Namazın insanları her türlü kötülükten alıkoyduğunu ifade eden Elazığ il Müftüsü İrfan Üstündağ ise, anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalar sonunda dereceye giren çocuklara hediye verildi.