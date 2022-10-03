Cami, çiçek bahçesine döndü

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çiçeklerle donatılan cami, farklı yönü ile dikkatleri çekiyor.

Reşadiye ilçesi Çakmak köyü Camii imamı Duran Arslan, yaklaşık 6 yıldır görev yaptığı camiyi çiçeklerle donattı. Cami çevresinde 55, cami içerisinde ise 47 saksıya yaklaşık 12 çeşit çiçek diken Arslan, cami cemaatine çiçek dağıtmaya başladı. Köklerinden çoğalttığı çiçekleri cami cemaatine hediye eden Arslan, uygulaması ile gönülleri kazandı. Ayrıca, cami girişinde oluşturduğu bölümde çocuklar için balon, şeker, lokum ve bisküvi ikram eden Arslan, ’ücretsiz çorap’ uygulaması da yapıyor.

Çiçek sevgisi ile camiyi donattı

Arslan, çiçekleri çok sevdiğini belirterek, "Zaten camiler kendi başına bir cennet bahçesi. İnsanlar namaz kılarken, ibadet yaparken ayrıca çiçeklere dokunsunlar, izlesinler istedim. Sadece camilerimiz namaz kılınıp çıkılan yer değil, oturulup çiçeklerin izlendiği, güzel kokuların olduğu bir yer olsun istedim. Şu an cami içinde 47 tane çiçeğimiz var. Dışarıda da 55 tane saksıda çiçek var. Tabii ayrıca güllerimiz de var" dedi.

Çiçeklerin bakımını zevkle yaptığını belirten Arslan, "3 gün izin alsam üçüncü gün hemen özlüyorum geri geliyorum. Ayrıca camimize ibadete gelenlerin duygularını yazdığı notlar var. Gördüğü bir küçük güzelliği teşekkür etme bakımından yazmışlar. Ben de çok mutlu oldum, duygulandım. Allah razı olsun. Bu güzel millet her şeyin en güzeline layıklar. Allah razı olsun" diye konuştu.