Cam kemik hastası Naz’ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi

Adana’nın Kozan ilçesinde “cam kemik hastası” 13 yaşındaki Naz Ayas’ın doğum gününde hediye edilen tableti kırılınca, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Naz’ı evinde ziyaret edip, yeni tablet hediye etti.

Naz Ayas, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sosyal medya üzerinden ulaşarak, "Ben evde eğitim görüyorum. Çok sıkılıyorum. Bir tabletim olsun istiyorum. Kaymakam amcam bana doğum günümde getirmişti. Ama kırıldı. Birkaç defa da bozuldu. Olmuyor. Ben evden dışarı çıkamıyorum. Lütfen bana en kısa zamanda cevap verir misiniz?” diyerek yardım istedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Bayer ise konuyu Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a bildirdi,

Kaymakam Gürçam da Naz Ayas’ı evinde ziyaret edip yeni bir tablet hediye etti. Ayas, kaymakama çok teşekkür ederek mutlu olduğunu ifade etti.

Naz’a tabletin özelliklerini tek tek anlatan Kaymakam Gürçam devletin tüm kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, her zaman kendilerine ulaşabileceğini söyledi.