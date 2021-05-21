Çalıştığı firma naylon çıktı, emekliliği yandı

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan Nazmi Özleyen’in, 11 yıl önce çalıştığı firma naylon şirket çıkınca emekliliği iptal edildi. KOAH hastası olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Özleyen, yetkililerden çözüm bekliyor.

Menderes ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Nazmi Özleyen, 11 yıl önce kaynak işçisi olarak çalıştığı firmanın sahte çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), naylon şirket olduğu ortaya çıkan iş yeri dolayısıyla Nazmi Özleyen’in prim günlerini iptal etti. 8 yıl boyunca emekli aylığı alan talihsiz adamın bütün geliri, naylon olduğu ortaya çıkan şirkette çalıştığı günlerin iptali sebebiyle bir günde kesildi. Aynı zamanda KOAH hastası olan ve sigorta hakkını da yitirdiği için ilaçlarını almakta zorluk çeken Özleyen, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

"Benim annemin ak sütü gibi helal olan emekli maaşımın bana geri verilmesini rica ediyorum"

Emekliliğinin iptal edilmesinden dolayı mağdur olduğunun altını çizen Nazmi Özleyen, 11 yıl önce çalıştığı firmanın sahte olmasından dolayı bu duruma düştüğünü söyledi.

Özleyen, "3600 günden vergi indirimi kazanarak 2013’te emekli oldum. Yüzde 50 sürekli raporum var, KOAH hastasıyım ve hala tedavisini görüyorum. 8 yıldan beri emekliydim ve en son maaşımı almaya gittiğimde alamadım. SGK’ya gidip durumu sorduğumda benim maaşımı iptal ettiklerini söylediler. Sebebi de 11 yıl önce çalıştığım firmanın sahte olmasıymış. Oradaki günlerim iptal olmuş ve çalıştığım günler de düşmüş. Bu yüzden de gün sayım yetmediği için emekli maaşım iptal edilmiş. 2013’te emekli oldum, maaşımı da alıyordum; ama aradan 8 sene geçtikten sonra bu duruma düştüm. Çok mağdur bir durumdayım. Evim kira ve emekli maaşımdan başka bir kuruş gelirim yok. Yetkililerden rica ediyorum. Benim annemin ak sütü gibi helal olan emekli maaşımın bana geri verilmesini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Komşularım sırayla benim ilaç masraflarımı karşılıyor"

KOAH hastası olan ve yaşadığı zor günler nedeniyle ilaçlarını temin etmekte zorlandığını belirten Özleyen, "Yaklaşık 1 buçuk sene ben o firmada çalıştım. Oradaki günlerim, o firmanın naylon çıkması sebebiyle iptal olunca, emekliliğe hak kazandığım 3 bin 600 günün altına düşmüşüm. Bu yüzden de emekli maaşım iptal edildi. Durumum yok, geçinemiyorum. Bana bu yüzden komşularım bakıyor. Firmanın sahte çıkması ve emekliliğimin bu yüzden iptal edilmesi yüzünden ben bakkaldan askıda ekmek alıyorum. Bu duruma düştüm. Sigortam yok, emekli maaşım da gidince ilaçlarımı haliyle sigortadan alamadım. Allah razı olsun komşularım sırayla benim ilaç masraflarımı karşılıyor. Bunun yanında evimde de oksijen cihazı var, onu kullanıyorum. O ilaçlar bitince ben ne yapacağım? Onu düşünüyorum. Yetkililerden rica ediyorum. Benim hakkım olan maaşım bana iade edilsin" sözlerine yer verdi.