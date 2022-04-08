Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı görevden alınmıştır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili haberlere ilişkin, “Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan ‘Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü’ ile ilgili haberler ve Bakanlığımızca yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Konu hakkında Bakanlığımızca Kasım 2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmüştür. Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alınmıştır” ifadelerine yer verildi.