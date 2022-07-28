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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bursa’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdem Yavaş’ı ziyaret etti.

Haberde İnsan 28.07.2022, 15:03 28.07.2022, 15:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bursa’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdem Yavaş’ı ziyaret etti.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyetle trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdem Yavaş’ı Şehir Hastanesi’nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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