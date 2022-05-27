banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı

Bolu’da kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada fark edilen yavru tilkiler tek tek yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberde İnsan 27.05.2022, 14:34
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı

Bolu’da kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada fark edilen yavru tilkiler tek tek yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada işçilerden Tayfun Çelen, tahtaların arasında hareket eden bir canlı fark etti. Canlının fare olduğunu düşünen Çelen, daha sonra tahtaların arasında 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Isırılma korkusuyla tilki yavrularını tahtaların arasından alamayan Çelen, durumu itfaiye ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tilkilerin bulundukları alandan kaçmaması için yoğun çaba gösteren ekipler, 2 yavru tilkiyi yakaladı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen tilki yavruları, teslim edilmek üzere hayvan ambulansıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Tilki yavrularını fark eden fabrika işçisi Tayfun Çelen, “Çalışma yaparken bu sahayı boşaltmamız gerekiyordu. Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik. Fare zannettik. Baktık ki tilki yavrusu. Sonra çalışmayı durdurduk. Daha sonra ekiplere haber verdik” dedi.

Yorumlar (0)
26°
açık