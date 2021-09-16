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Çakmak gazı elinde alev aldı, neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da bir esnaf, gazı biten çakmağını doldurduğu sırada gaz kutusunun alev alması ile neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberde İnsan 16.09.2021, 09:38
Çakmak gazı elinde alev aldı, neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da bir esnaf, gazı biten çakmağını doldurduğu sırada gaz kutusunun alev alması ile neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Hankendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi Bülent Bölükbaşı, çakmağın biten gazını doldurmak istedi. Bölükbaşı, çakmağa dolum yaparken gaz kutusu bir anda alev aldı. Market işletmecisi olay anında neye uğradığını şaşırırken, bu anlar işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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