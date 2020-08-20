Çakmak gazı bağımlısı gencin yardım çığlığı

Samsun’da çakmak gazı bağımlısı 21 yaşındaki genç, tedavi görmek istediğini ve çok pişman olduğunu dile getirerek yardım istedi.

Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki A.K., 6 yıldır çakmak gazı kullanıyor. Arkadaş ortamı nedeniyle çakmak gazı kullanmaya başladığını söyleyen A.K., bu bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Günde birkaç tüp bitiren A.K., sağda solda ölmemek için Alkol ve Madde Tedavi Merkezinde (AMATEM) kalmak istediğini belirtti. Daha önce de tedavi olmak istediğini anlatan A.K., ilaçların karşılayamayacağı kadar pahalı olduğunu söyledi. Madde bağımlılığını bıraktığı gibi bu bağımlılıktan da kurtulmak istediğini belirten A.K., çok pişman olduğunu dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

Arkadaş ortamında kullanmaya başladığını söyleyen A.K., “Sokaklarda yara bandı satmaya başlarken bir arkadaşım bana bir kereye mahsus verdi. İçtim hoşuma gitti. Ben kendim madde bağımlısıydım. Maddeyi kendi imkanlarımla bıraktım. Ama şu an bunun bağımlısıyım. Bundan da tedavi görmek istiyorum. Bunu da bırakmak istiyorum. Daha önce AMATEM’de tedavi olmayı denedim, 4 gün kaldım. ‘Doktora kendi rızamla geldim. Kendi rızamla çıkmak istiyorum’ dedim. Çıktım. Ama bu defa girdiğimde beni çıkartmasınlar. Tedavim bitene kadar hastanede kalmak istiyorum. Bıktım artık. Gençliğimiz elimizden gidiyor. İnsanlara karşı kendimizi güldürüyoruz başka bir şey değil” dedi.

Gaz bulamayınca sokaklarda para dilendiğini ve ilaç tedavisi görmek istediğini söyleyen A.K., “Çakmak gazının bağımlısıyım. Bir şey düşünemiyorum. Hafızam gidiyor. Dün ne yediğimi ne yaptığımı hatırlamıyorum. Biri bana iyi bir şey de söylese bazen çok ters anlıyorum. Asabi yaptı beni. İlaç tedavisi görmek istiyorum. İlaçlarım çok pahalı. İlaçlarım 300-400 TL. Benim o kadar durumum yok. Benim babam eskici, annem ev hanımı. 6 kardeşiz. Ben tedavi görmek istiyorum. Aylık bir gelirimiz yok. Günübirlik 20-30 TL babam hurdadan alırsa o kadar. Ben desen bütün gün sokaklarda para dileniyorum. Aldığım parayı da buna yatırıyorum. Çakmak gazını içmedim mi yemek yiyemiyorum. Daha sabah ekmeğimi yiyemedim sırf bunun yüzünden. İçmedim mi ne uyku yatabiliyorum ne yemek yiyebiliyorum. Elim ayağım titriyor” diye konuştu.

Yetkililerin kendisine yardım etmesini isteyen A.K., “6 yıldır çakmak gazı çekiyorum. Bağımlısıyım. Devlet büyüklerimin elimden tutmasını istiyorum. Kimse bana sahip çıkmıyor. Benim devletimden tek isteğim bana sahip çıkması. AMATEM’lere gidiyorum boş yer olmadığından beni kimse almıyor, bende sokaklarda gaz çekiyorum. Ondan bundan para dilenerek gaz alıyorum. Ama bu zamana kadar kimseye yanlışım olmadı, olmaz da. Ben böyle devam ederse sağda solda öleceğim. İçmedim mi psikolojim bozuluyor. İlaçlarımı kullanmadığımda aileme zarar veriyorum, kendime zarar veriyorum. Daha önce yaptığım mesleğim hurdacılık var. Ama elimden gelen bir ustalık, işim yok. Evde kırmadık etmedik kapı tencere hiçbir şey kalmadı. Her tarafı kırıyorum. Çok pişmanım” şeklinde konuştu.