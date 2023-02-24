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Çadırkentlerde cuma namazı, kurulan alanlarda kılındı

Deprem, Hatay’daki camilere büyük hasar verirken çadırkentlerde kurulan alanlarda cuma namazı idrak edildi.

Haberde İnsan 24.02.2023, 15:35
Çadırkentlerde cuma namazı, kurulan alanlarda kılındı

Deprem, Hatay’daki camilere büyük hasar verirken çadırkentlerde kurulan alanlarda cuma namazı idrak edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası camilerde büyük hasar gördü. Vatandaşlar ise cuma namazını çadırkentlerde kurulan alanlarda kıldı.

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