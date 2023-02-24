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Çadırkentlerde cuma namazı, kurulan alanlarda kılındı
Deprem, Hatay’daki camilere büyük hasar verirken çadırkentlerde kurulan alanlarda cuma namazı idrak edildi.
Haberde İnsan 24.02.2023, 15:35
Deprem, Hatay’daki camilere büyük hasar verirken çadırkentlerde kurulan alanlarda cuma namazı idrak edildi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası camilerde büyük hasar gördü. Vatandaşlar ise cuma namazını çadırkentlerde kurulan alanlarda kıldı.