Çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden Elif, Osmaniye’de toprağa verildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4yaşındaki kız, Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderun’un Denizciler Mahallesi’ndeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen iki kız kardeş, kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesi’nden Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mislina, Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalı köyünde defnedildi. Cenaze törenine katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, aileye başsağlığı dileyerek, hastanede tedavisi devam etmekte olan Yeşim Eker’e de acil şifalar diledi.