Çadır kentte yüzleri güldüren oyun: Hacivat kaçtı, depremzede çocuk kovaladı

Amasya Müftülüğü manevi destek birimi görevlileri, Hatay’daki çadır kentte Hacivat ile Karagöz kılığına girip depremzede çocukları sevindirdi. Hacivat’ın kız çocuğuyla kovalamaca anları yüzleri güldürdü.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerde yardım ve destek faaliyetleri yürüttüklerini belirten Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Çocuklarımıza moral vermek, depremin acısını, sıkıntılarını unutturmak için manevi destek ekiplerimizi de gönderdik. Hacivat ile Karagöz’ü oynayan arkadaşlarımız oradaki yavrularımızı eğlendiriyor” dedi.

Depremlerin olduğu ilk günden bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uhdesinde sosyal faaliyetler gerçekleştirildiğine değinen Ayvaz, “Bu zor zamanlarda çadır kentleri neşeli hale getirmek istiyoruz. Çocuklar gülerse Türkiye güler, insanlık güler” diye konuştu.

Öte yandan, Amasya Müftülüğü görevlilerinin bulunduğu çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da etkinlikler konusunda bilgi aldı.