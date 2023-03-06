Çadır kentte kalan çocuklar tıraş edildi, cilt bakımları yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da Silvan Yolu üzerinde kurulan çadır kentteki 80 depremzede çocuğun saç bakımı için güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek ile çalışma arkadaşları seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, Diyarbakır’da çadır kentlerde kalan çocukların kişisel bakımları ise kuaförlerin ücretsiz saç kesimi ve cilt bakımıyla gideriliyor. Çadır kentteki 80 çocuk, Kayapınar Belediyesinin koordinesinde şehirdeki güzellik merkezi işletmecisi ve sosyal medya fenomeni Serkan Özbilek tarafından tıraş edilip kişisel bakımları yapıldı.

Depremin ilk 10 günü kapılarını depremzedelere açan, Diyarbakır’da 15 yıldır hizmet veren Özbilek, “Biz, salonumuzu depremin ilk gününden itibaren konaklama koşullarına uygun olduğu için depremzede vatandaşlarımıza açtık. Çok kötü bir süreçti. Biz de bu süreci beraber atlatmak adına salonumuzu 10 gün boyunca kapatmadık. Kayapınar Belediyesinin öncülüğünde de çorba ikramlarımızı gerçekleştiriyorduk” dedi.

“Gözlerindeki o mutluluğu görüyorduk”

Ekibiyle birlikte 80 çocuğun saç ve cilt bakımını yaptığını ifade eden Özbilek, “Zorlu süreç günler geçmesine rağmen devam ediyor. Çoğu insan maalesef evinden oldu. Çadır kentte yaşayan binlerce insan var. Kişisel bakım bu süreçte çok önemlidir. Bizler de bu bakımı üstlenmek adına Kayapınar Belediyesi tarafından tarafımıza çocukların saç kesimini üstlenmemizle ilgili talep geldi. Biz de 80 çocuğun kişisel bakımını üstlendik. Çocukların bir nebze de olsa acısını unutturmaya çalıştık. Bu tabi ki kolay olmayacaktır. Biraz göz gezdirdiğimde çocuklar sevgiye çok muhtaçtı, mutlu olmak için küçük beklentiler içerisindeydiler. Çocukların kişisel bakımları yapıldığında gözlerindeki o mutluluğu görüyorduk. Saç yıkama, saç kesimi ve fön çekiminden sonra çocuklarla muhabbet edip güle güle gönderdik. Bu süreçte elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Elif Yaren Yıldız, “Biz şu anda çadır kentte kalıyoruz. Belediye ekiplerindeki ağabeyler bizim kişisel bakımımızı yapmak için kuaföre getirdi. Çok mutlu oldum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.