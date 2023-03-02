Çadır kentte depremzedelerin terzi ihtiyaçları bu bölümde gideriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Diyarbakır’da evi hasar gören depremzedeler, Silvan yolu üzerindeki çadır kentte terzi ihtiyacını şehre gitmeden gideriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı depremin ardından Diyarbakır’da da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Silvan Yolu üzerinde kurulan ve binlerce kişiye ev sahipliği yapan çadır kentte depremzede vatandaşlar, giysilerindeki terzilik işlemlerini giyim bölümünde gideriyor.

Yenişehir Halk Eğitim Bünyesinde usta öğreticilik yapan Moda Tasarımcı Ümmühan Akkaya Bal, depremzedelerin şehre gitmeden terzilik ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Bal, “Yenişehir Halk Eğitim Bünyesinde usta öğreticiler olarak çadır kentte bulunuyoruz. Çadır kentte depremzedelerin giysilerinde varsa bir tadilatını, söküğünü onarıyoruz. Bu çerçevede depremzedelerin herhangi bir ihtiyacına karşılık buradayız. Bize gelen ihtiyaçlar doğrultusunda pantolonlarda boy kısaltma, herhangi bir düğme dikimini gerçekleştiriyoruz” dedi.