Çadır kentte 5 yaşındaki Nehir’e doğum günü sürprizi

Diyarbakır’da ailesiyle birlikte çadır kentte kalan 5 yaşındaki Nehir Enüştekin için AFAD ve Kızılay gönüllülerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da apartmanları hasar alan vatandaşlar Silvan Yolu üzerindeki çadır kente yerleşti. Çadır kentte çalışan gönüllüler, ailesiyle çadırdan kalan ve 5 yaşına basan Nehir Enüştekin’e doğum günü sürprizi yaptı.

Çadır kentte çok sayıda çocuğun katıldığı doğum gününde, ‘İyi ki doğdun Nehir’ şarkısı çalındı, oyun oynandı ve gönüllüler tarafından hediye verildi.

Yeni yaşı duygu dolu anlar içinde kutlanan Nehir’in annesi Gülistan Enüştekin, kızının mutlu olmasına sebep olanlara teşekkür etti.

Evinin depremden ötürü hasar aldığını ve ailecek çadır kente yerleştiklerini dile getiren Enüştekin, “Depremden dolayı evimiz hasar aldı. Şu anda çadır kentte ailemle birlikte yaşamaktayım. Bugün kızım Nehir’in doğum günüydü. Kızım sağlıklı bir şekilde 5 yaşına bastı. Burada yapılan etkinliklerden dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum. Nehir’in mutlu olmasına sebep olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.