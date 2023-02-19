Çadır kentlerde 12 kişilik kuaför ekibi depremzedeler için seferber oldu

Diyarbakır’da kurulan çadır kentlerde kişisel bakım konusunda vatandaşların sorun yaşamaması için devletin tüm imkanları seferber edilerek hizmet verilmeye devam ediliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkında çadır kent kuruldu. Burada, 150’ye yakın depremzede ailenin barınması sağlanıyor. Çadır kentlerde vatandaşlar ve özelikle çocukların kişisel bakımlarından geri kalmaması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Dairesi’ne bağlı 12 kişilik ekip hizmet vererek vatandaşların kişisel bakımı, saç kesimini gerçekleştiriyor.

“12 kişilik kuaför ekibimiz var”

Çadır kentler kurulu olduğu sürece hizmetlerine devam edeceklerini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Yıldırım, Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezinde 150 depremzede aileyi burada misafir ettiklerini ifade etti.

Onların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını sağladıklarını aktaran Yıldırım, "Parkın içeresinde kalan ailelerimize de öz bakım hizmeti veriyoruz. Bu hizmetin içeresinde saç kesimi, kişisel hizmet bilgisi veriyoruz, sahada bulunan arkadaşlarımızla beraber çalışmalar devam ediyoruz. 12 kişilik kuaför ekibimiz var, günlük rutin bakımları yapıyorlar. Bir salgına karşıda tedbirler alıyoruz. Bu bakımlar erkekler, kadınlar ve çocukları kapsıyor. İlk günlerde saç kesimi yaptı arkadaşlarımız. Çocuklardan saçlarını kazıtanlarda oldu. Vatandaşlarımızdan da güzel tepkiler geliyor, çadır kentler kaldırılana kadar bu hizmete devam edeceğiz” dedi.

“Çocuklarımızı bu durumda en az hasarla kurtarmaya çalışıyoruz”

Depremin ilk gününden itibaren sahada hizmet verdiklerini kaydeden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı usta öğretici Bircan Erten, depremin olduğu ilk günden itibaren sahada çalıştıklarını söyledi.

Çadırlarda kalan vatandaşlara kişisel bakım hizmeti verdiklerini kaydeden Erten, "Aslında hayatın rutin bir şekilde devam ettiğini hissettirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle çocuklarımızı bu durumda en az hasarla kurtarmaya çalışıyoruz. Talep eden bütün vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabilir. Biz burada çadırları geziyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve burada olduğumuzu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çadır kentte kaldığını belirten Sümeyye Kıl, çadırda kaldıklarını, saçlarının çok karıştığını ekipler saçlarımı düzeltip bakım yaptıklarını vurguladı. Kıl, “Saç bakımımı yapanlara da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.