Caddeyi trafiğe kapattılar, 12 bin kişi aynı sofrada iftar yaptı

Bursa’da bebe konfeksiyoncularının bulunduğu Vişne Caddesi’nde 12 bin kişinin katıldığı iftar sofrası kuruldu. 3 kilometrelik yol güzergahında bütün esnaflar ve vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi. İftar ve hazırlıkları sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.

Bebe konfeksiyoncuları, korona virüs pandemisinin etkisinin azalmasıyla birlikte dayanışma iftarı düzenledi.

Duaçınarı Vişne Caddesi üzerinde yüzlerce sofra kuruldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanısıra, protokol, dernek yöneticileri, esnaf ve vatandaşların katıldığı iftar sofrasında renkli görüntüler oluştu.

Dev iftar organizasyonu sebebiyle 3 kilometre boyunca masalarda sofra kuruldu.