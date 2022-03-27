Caddebostan sahili hafta sonunda doldu taştı

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Sahildeki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul’da vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Sahile gelen vatandaşlardan kimi piknik yaparken, kimi ise yürüyüş yaptı. Piknik yapmaya gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

“Güneşi görmek güzel”

Sahilde yürüyüşe çıkan Ilgaz Kaya, “Uzun bir kış geçirdik. Yeniden güneşi görmek güzel. Bir yandan da korona olması yorucuydu. Yazı özlemiştik” diye konuştu.

Öte yandan sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.