Cadde kapatıldı, 2 bin kişi birlikte iftar yaptı

Tekirdağ’da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan mahalle iftarları başladı. Ramazan ayının ilk gününde sokakta düzenlenen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan ayında geleneksel hale gelen "Gönül Sofraları" mahalle iftarları bu yıl da dolu dolu başladı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk günü Atatürk Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cadde kapatılıp iftar yapıldı

Düzenlenen iftar programında mahallede bulunan cadde kapatılırken, mahallenin sakinlerinden 2 bin kişi birlikte iftar yapmanın keyfini yaşadı.