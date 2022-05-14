“By Sempatik” Hakkarililerden fahri hemşehrilik belgesi aldı

“By Sempatik” lakabıyla tanınan ünlü sunucu Yusuf Erbaş’a Hakkari Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik unvanı aldı.

Hakkari Belediye Meclisi, oybirliğiyle ünlü sunucuya Fahri Hemşehrilik Beratı vermeyi kararlaştırdı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan İdris Akbıyık yaptığı açıklamada; “Hakkari’mizin kültürel, sanatsal ve medya tanıtım çalışmalarına önemli hizmet ve büyük katkı sağlayan, Hakkari’miz için pozitif lobicilik sağlayan, hemşehrilerimize gösterdiği yakın ilgi, alakalarından dolayı Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı da olan ünlü sunucu Yusuf Erbaş’a “By Sempatik” Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesinin (r) bendi uyarınca 2022 /18 sayılı meclis kararı ile Fahri Hemşehrilik Beratı Belgesi verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir” dedi.

Belgesini almak için düzenlenen programa katılmak için Hakkari’ye giden ’By Sempatik’, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan v. İdris Akbıyık’ın elinden ‘Fahri Hemşehrilik Belgesi’ni aldı.

Ünlü sunucu konuşmasında medya mensuplarının ülke güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, “Biz medya mensuplarının ülkemizin her köşesindeki güzellikleri tanıtması, anlatması, şehrin kalkınmasına katkı sağlaması çok önemlidir. Sınır illerimizden olan Hakkari’deki değişimi, güzelliği gördüm ve elimden gelen desteği sağlamaya çalıştım. Bu güzel ödülle birlikte daha fazla Hakkari için çalışmam gerekecektir. Ben ülkemizin güzel doğasıyla ünlü illerinden Bolu Geredeliyim. Artık ikinci ilimiz de Hakkari oldu. Şahsıma verilen bu güzel ve anlamlı ödül için büyük bir gurur duydum” diye konuştu.