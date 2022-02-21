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Buzla kaplı Arin Gölü’nde beyzbol keyfi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve buzla kaplanan Arin Gölü’nde bir araya gelen gençler, beyzbola benzerliğiyle bilinen “topa garani” oyununu oynayarak halay çekti.

Haberde İnsan 21.02.2022, 09:48
Buzla kaplı Arin Gölü’nde beyzbol keyfi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve buzla kaplanan Arin Gölü’nde bir araya gelen gençler, beyzbola benzerliğiyle bilinen “topa garani” oyununu oynayarak halay çekti.

Adilcevaz ilçesinde Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın eteğinde bulunan Arin Gölü, bugünlerde yüzeyinin donmasıyla farklı güzelliğe büründü. Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölü fırsat bilen Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve gençler, göl üzerinde halay çekip yörede unutulmaya yüz tutmuş ve beyzbola benzerliğiyle bilinen “topa garani” oynayarak doyasıya eğlendi.

Yüzeyinde yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl üzerinde beyzbol oynayan Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve onlara eşlik eden gençlerin görüntüsü ise havadan görüntülenirken, çocuklar ise kızaklarla gölün yüzeyinde kaydı.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneği ve oyunları canlandırmak istediklerini dile getiren Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Burada bulunan güzelliğe dikkat çekmek için yaklaşık 80 kişilik grup ile bugün burada buluştuk. Kaybolmaya yüz tutmuş, yöresel oyunlarımızdan olan ‘topa garani’ ve ‘holetek’ gibi çeşitli isimler ile bölgemizde anılan bir oyunu oynadık. Oyun, iki takım şeklinde oynanıyor. Beyzbola benzer bir sopa ve bir top ile karşılıklı oynanıyor. Bir taraf atarken, diğer taraf topu yakalamaya çalışıyor. Topu yakalamaya çalışan taraf başarılı olursa yer değişikliği oluyor ve sayı kazanmış oluyor. Biz de kaybolmaya yüz tutmuş bu oyunlarımızı canlandırmak istiyoruz. Kışın da Van Gölü Havzası’nda bu tür etkinliklerin ve oyunların yapılabileceğine dikkat çekiyoruz. Çok keyifli geçiyor ve halaylar ile bu oyunlarımızı süslemiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Arin Gölü’nün daha iyi bilinmesi amacıyla insanları bu bölgelere davet ettiklerini söyleyen dernek üyesi Turan Altıntaş ise “Vangölü Aktivistleri Derneği olarak bugün Van Gölü’nün hemen kenarında bulunan Arin Gölü’nün buz tutmuş yüzeyinde topa garani izleme ve oynama fırsatını elde ettik. Aynı zamanda Süphan Dağı görünümüyle her mevsim ziyaretçilerini cezbeden Arin Gölü’nün bilinmemesi amacıyla insanları buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Topa garani oyununun güzel geçtiğini belirten Nurullah Akgül de, “Arin Gölü’nü tanıtmak, turistleri buraya çekmek ve özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için buraya geldik. Burada beyzbola benzerliğiyle bilinen topa garani oyununu oynadık. Çok güzel geçti. Ev sahipliği yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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