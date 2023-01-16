Son Dakika
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Becirovic, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “(6’lı masanın anayasa taslağı hakkında) Bu model bu şekilde ortaya sunulan model, sivil siyaseti demokratik kazanımları ileriye götüren bir yaklaşım değil, sivil siyaseti felç eden demokratik kazananları yok eden bir yaklaşım
Buz tutan gölde balık tuttular
Karabük’te iki arkadaş buz tutan gölde olta ile balık tuttular.
Haberde İnsan 16.01.2023, 20:26
Karabük’te iki arkadaş buz tutan gölde olta ile balık tuttular.
Karabük’ün Yenice ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1300 rakımındaki Eğriova Göleti, soğuk hava nedeniyle dondu. Donan göletin üzerine çıkan iki arkadaş, buz tutmuş göletin üzerinde eğlenirken, balık tutmak için gölette delik açtı. İki arkadaş, açtıkları delikten olta sarkıtarak balık tuttu. Diğer yandan, kentte soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde yağan kırağı güzel görüntüler ortaya çıkardı.