Buz tutan gölde balık tuttular

Karabük’te iki arkadaş buz tutan gölde olta ile balık tuttular.

Karabük’ün Yenice ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1300 rakımındaki Eğriova Göleti, soğuk hava nedeniyle dondu. Donan göletin üzerine çıkan iki arkadaş, buz tutmuş göletin üzerinde eğlenirken, balık tutmak için gölette delik açtı. İki arkadaş, açtıkları delikten olta sarkıtarak balık tuttu. Diğer yandan, kentte soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde yağan kırağı güzel görüntüler ortaya çıkardı.