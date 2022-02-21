Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde avlanmaya çıkan Hasbi Yıldırım’ın av köpeği, debisi yükselen Çatalçam deresinin sularına kapıldı. Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir kayanın üzerine çıkıp bekleyen "Aliş" isimli köpeği mahsur kaldığı yerden güçlükle kurtardı.

Kaynaşlı ilçesi Çatalçam Köyü’nde Hasbi Yıldırım isimli vatandaş, köpeği "Aliş ile avlanmaya çıktı. Yıldırım’ın köpeği, sarp yamacın yaklaşık 40 metre aşağısında bulunan Çatalçam deresine düşerek suya kapıldı. Debisi yükselen Çatalçam deresinin üzerinde bulunan kayalık bölgeye çıkan av köpeği sahibi Hasbi Yıldırım Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

2 günde kurtarıldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine hareket etti. Ekipler zorlu hava ve doğa koşulları nedeniyle araçlarını bırakıp, 3 kilometre yürüyerek vaka mahalline ulaştı. Burada 5 saatlik kurtarma keşfi yapan İtfaiye personeli havanın kararmasının ardından İtfaiye merkez binasına geri döndü.

Bir sonraki gün sabah erken saatlerde yeniden vaka noktasına giden İtfaiye ekipleri bir önceki gün keşfini yaptıkları kurtarma operasyonunu başlattı. İtfaiye çavuşu Hüseyin Demircan o anları şöyle anlattı; "İkinci gün yeniden vaka mahalline giderek kurtarma operasyonunu başlattık. Halatlar yardımı ile yaklaşık 40 metre aşağıya indik. Dereye iniş ve tırmanışımız 4 saat sürdü. Köpeği kurtarmak için dere içerisine köprü kurduk. Hayvana sağ salim ulaşarak bulunduğu yerden kurtarmanın mutluluğu bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.

Kurtarılan av köpeğinin sahibi Hüseyin Yıldırım, köpeği Aliş ile birlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü merkez binasına gelerek itfaiye personellerine teşekkür etti. Köpeği sağ salim teslim aldığını, itfaiye erlerinin can siparane bir şekilde göre yaptığını dile getiren Yıldırım; "Düzce itfaiyesine çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu işte gerçekten profesyonel, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.