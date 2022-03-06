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Buz gibi havada denize girdi, sahilde spor yaptı

İstanbul Bakırköy’de fitness eğitmenliği yapan Mehmet Yetek, soğuk havaya aldırış etmeden her gün denize girip sahilde spor yapıyor. 46 yaşındaki Yetek’in sabah sporunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Haberde İnsan 06.03.2022, 13:02
Buz gibi havada denize girdi, sahilde spor yaptı

İstanbul Bakırköy’de fitness eğitmenliği yapan Mehmet Yetek, soğuk havaya aldırış etmeden her gün denize girip sahilde spor yapıyor. 46 yaşındaki Yetek’in sabah sporunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

46 yaşındaki fitness eğitmeni Mehmet Yetek, yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak Bakırköy sahilde spor yapıyor. Pazar günü parkta 7 derece sıcaklıkta şınav ve barfiks çeken Mehmet Yeltek görenleri hayrete düşürdü. Ağırlık çalışmasını tamamlayan Yeltek, daha sonra sahilde koştu. Sporu tamamlayan Yetek, ardından da denize girerek yüzdü.

“Bu ortamı şiddetle tavsiye ediyorum”

Mehmet Yeltek, insanları spor yapmaya davet ederek, "46 yaşındayım, yaklaşık 25 yıldır sahilde çalışıyorum. Hem direnç hem kondisyon gerçekten çok iyi geliyor. Dış ortam sporcusuyum. Dış ortam bambaşka. İnsanlar salonlardan biraz çıksınlar, dış ortama gelsinler. Burada her şeyi bulacaklar. Bol oksijen, daha fazla kas gücü, daha fazla akciğer kapasitesi. Bu ortamı şiddetle tavsiye ediyorum. Spor sağlıktır, hiçbir şekilde hasta olmazsınız, bağışıklığınızı yüksek tutar. Bunu kendim de kanıtladım. Hiç hastalanmıyorum desem yeri vardır. Soğuk insanı hasta etmez. Ağızdan, kulaktan, burundan ne alırsak bunlar hasta eder. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece hiçbir şekilde hasta olmayız. Şu an bu halimle bağışıklığımı aktive ediyorum ve yüksek seviyelerde tutuyorum. Herkese tavsiye ederim. Üşüme eşiğim yüksektir, üşümüyorum. Burada olmayı tercih ettim. Çünkü bu benim alt kültürüm, endorfin bağımlısıyım. Bunu yapmadığım sürece hiçbir şekilde rahat etmiyorum. Kendi salonum var, salonumda da çalışıyorum ama dış ortamın verdiğini hiçbir şey vermiyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların kendisine şaşkınlıkla baktığını söyleyen Yeltek, "Tebrik edenler de var ama genelde insanımız takdirle karşılıyor, tavsiyelerimi istiyorlar, bunları veriyorum. Uyan uyuyor, uymayan uymuyor. Gerçekten spor sağlıktır. Claude Pepper’ın da dediği gibi ’hayat bir bisiklet gibidir, sürekli pedala basacaksın.’ Basmazsan kaslar küçülür yerine yağ basar, sonrasında hastalıklar seni esir eder” diye konuştu.

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