Buz duvarına tırmanan dağcılar nefes kesti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde oluşturulan buz duvarı, dağcıların gözdesi oldu. Buz duvarına tırmanan dağcıların performansı adeta nefes kesti.

Antrenör Melikşah Tekin, "2019 yılından beri bu sene dördüncüsü yapılıyor duvarımızın. Ejder3200’ün katkılarıyla, bizim de desteklerimizle duvar 4 yıldır faaliyette. Türkiye’de ve dünyada kayak pistine en yakın duvar diyebiliriz. Yaklaşık 150 metre genişliğinde, 25 metre yüksekliğinde bir duvar. Aynı anda 20-30 sporcu tırmanabilir aynı anda rahatlıkla, çünkü bayağı geniş bir alan. Günde ortalama şu anda sezon yeni açıldığı için 15-20 kişi ile sınırlı tırmanan kişiler, fakat festival döneminde 500 ile bin arası insan geliyor buraya. 3 gün boyunca hem buz tırmanıyor hem kayak yapıyor hem de dağ kayağı yapıyorlar. 2 aylık bir emek var burada. Yukarıda su hatlarımız var, bunların gece boyunca 3 saatte bir donup donmadığı kontrol ediliyor. Gece gündüz emek vererek bu duvarı bir bebek gibi büyütüyoruz" dedi.

Sporcu Gülşah Tosun ise, "Yaklaşık bir buçuk yıldır buz tırmanışı ile ilgileniyorum, öncesinde kaya tırmanışı yapıyordum. İki spor da kıyaslanamayacak kadar keyifli sporlar. Gayet güzel; hem keyif verici hem sağlıklı. Burada kayak yaparken buz tırmanışı da yapabiliyoruz. Gerçekten çok farklı, güzel bir his" diye konuştu.