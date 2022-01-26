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Büyükşehir’den editörlük ve yazarlık akademisi

Türkiye’nin önde gelen şair, yazar ve editörlerinin katılacağı Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi, 12 Şubat-4 Haziran tarihleri arasında 12 hafta boyunca Bursa’nın kültür-sanat günlerine yeni renk getirecek.

Haberde İnsan 26.01.2022, 13:25
Büyükşehir’den editörlük ve yazarlık akademisi

Türkiye’nin önde gelen şair, yazar ve editörlerinin katılacağı Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi, 12 Şubat-4 Haziran tarihleri arasında 12 hafta boyunca Bursa’nın kültür-sanat günlerine yeni renk getirecek.

Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, 2022’ye hızlı giriş yapıyor. Kültür-sanat faaliyetleriyle şehir hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları editörlük ve yazarlık akademisiyle buluşturuyor. 12 Şubat-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi program serisi, ‘Editör olmak isteyenler, nasıl bir yol ve yöntem izlemelidir? İyi bir editör hangi özelliklere sahip olmalıdır? Editör gözüyle nitelikli yazı veya kitabın özellikleri nelerdir? Editör, yazıyı veya kitabı nasıl ele alır? Editör, kitap veya dergiyi nasıl yayına hazırlar? Eleştirel gözle okumak ve değerlendirmek nedir? Nitelikli okuryazarlık için neler yapılmalı? Yazı yazmanın püf noktaları nelerdir? Bir yayınevinin iç işleyişi nasıl olur?’ gibi sorular ekseninde devam edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2022’nin Bursa açısından Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına yakışır yıl olması için gayret ediyoruz. Bu noktadan hareketle, birbirinden güzel faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz. Bunların ilki olan ‘Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi’, Ramazan ayı hariç her cumartesi günü saat 16.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ayrıca devam esasına göre, katılımcılara ‘katılım belgesi’ verilecek. Akademi ile ilgili daha fazla bilgi, Belediyemizin internet sitesinden ve Tayyare Kültür Merkezi’nden edinilebilir. Bütün edebiyatseverleri programımıza bekliyoruz” dedi.

Bursa Editörlük ve Yazarlık Akademisi’ne; Sabri Koz, Ömer Erdem, Furkan Çalışkan, Hamdi Akyol, Melike Günyüz, Mehmet Erte, Prof. Dr. İsmail Kara, Beşir Ayvazoğlu, Selahattin Özpalabıyıklar, Fahri Aral, Güray Süngü ve Prof. Dr. Ali Utku gibi yazar ve editörler katılacak. Akademi Yöneticisi Ali Ayçil ise açıklamasında, “Bursa, benim için ayrıcalıklı şehir. Aklıma her geldiğinde durup düşünürüm. Alanında Türkiye’nin önemli isimleriyle birlikte, güzel bir program gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. Akademimiz, takip edenler açısından verimli ve faydalı olacaktır” diye konuştu.

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