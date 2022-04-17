Büyükşehirden çocuklara özel proje: ’Arife Çiçekleri’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen “Arife Çiçekleri” projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklar, bir giyim şirketinin bağışladığı sıfır ürünlerle tepeden tırnağa giydiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kızılay işbirliğinde Ramazan Bayramı’na kadar Balıkesir’deki ihtiyaç sahibi çocukların giydirilmesi amacıyla “Arife Çiçekleri” projesi başlatıldı. Proje ile hayırseverlerin bağışladığı sıfır ürünlerin tamamı ekipler tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde cinsiyet ve yaş gruplarına göre ayrıldıktan sonra ihtiyaç sahibi çocukların adresine yola çıkıyor. Kent Konseyi Binasında çalışmaları yakından inceleyen Başkan Yılmaz, Türkiye’nin önemli firması çok sayıda çocuk ürünlerini Kızılay’a bağışladığı bilgisini verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Balıkesir Kent Konseyi üyeleri, sosyal doku analizlerine göre Kızılay’ın gönüllüleriyle beraber ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlıklarını ulaştırıyorlar. Çocukların bu bayramda da yüzlerinin güldürüleceğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Çok güzel ve heyecanlandıran bir proje. Giyim firmasına, Kızılay gönüllülerimize ve belediye çalışanlarımıza projeyi güzel bir işbirliği içerisinde yürüttüklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.