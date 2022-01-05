banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kazakistan’da OHAL ilan edildi
Kazakistan’da OHAL ilan edildi
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!

’Büyükşehir 2021 Yılı Kadın Çalışmaları Raporu’ yayımlandı: Kadınlar en çok psikolojik şiddet görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi her platformda ‘kadın dostu’ uygulamalarla toplumsal farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden yayımladığı “Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu”nda kadına yönelik şiddet ve birçok konuda çarpıcı tespitlere yer verdi.

Haberde İnsan 05.01.2022, 23:14
’Büyükşehir 2021 Yılı Kadın Çalışmaları Raporu’ yayımlandı: Kadınlar en çok psikolojik şiddet görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi her platformda ‘kadın dostu’ uygulamalarla toplumsal farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, sosyal medya hesapları ve internet adresi üzerinden yayımladığı “Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu”nda kadına yönelik şiddet ve birçok konuda çarpıcı tespitlere yer verdi.

Ankara’da yaşayan kadınların talep ve önerilerini dikkate alarak örnek projelerle yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’i kadın dostu bir şehir yapmak için farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor.

Cinsiyet ayrımcılığına karşı projeler üreterek kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturan çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, 2021 yılına ait yıllık rapor yayımladı.

Sosyal medya hesapları ve Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında (www.ankara.bel.tr) yayımlanan 2021 yılındaki faaliyet ve çalışmalara ilişkin “Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu”nda çarpıcı tespitlere yer verildi.

Merkeze başvurularda evli ve işsiz kadınlar daha fazla

Sosyal ve ekonomik verilerin paylaşıldığı raporda eğitim seviyesi azaldıkça merkeze başvuru yapanların sayısının arttığı, evli kadınların ise merkezlere daha çok başvurduğu ortaya çıktı.

Kadın Danışma Merkezine başvuran evli kadınların oranı yüzde 58,1, bekar kadınların oranı ise yüzde 41,9 olurken işsiz kadınların başvuru oranındaki artış da dikkat çekti.

Raporda psikolojik şiddet vurgusu

2021 yılında 217 kadın merkezlere gelerek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih ederken en çok adli ve danışmanlık nedeniyle merkeze başvuruda bulunuldu.

Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda kadınların uğradıkları şiddet türleri ve oranları ise şu şekilde sıralandı:

-Psikolojik şiddet: Yüzde 45,4

-Fiziksel şiddet: Yüzde 31

-Ekonomik şiddet: Yüzde 23,6

Kadın Danışma Merkezi çalışmalarına devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kadın Danışma Merkezi, yeni yılda da Gençlik Parkı’ndaki merkez noktasının yanı sıra Kahramankazan, Çubuk, Ayaş, Keçiören, Şafaktepe ve Hasanoğlan olmak üzere toplam 6 ilçede hizmet vermeye devam edecek.

Kadın Danışma Birimlerinde sorumlu şeften sosyal hizmet uzmanına, proje asistanından tercümana, sosyolog ve psikologdan eğitmene kadar alanında uzman kişiler görev alırken Ulus Gençlik Parkı Danışma Merkezi’nde; fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara ücretsiz psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Yerel eşitlik eylem planı adım adım uygulanıyor

Ankara’yı kadınlar için güvenli bir kent hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapmayı sürdürüyor.

UN Women ile hazırlanan ve 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilen “Mor Haritam Projesi” Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Yerel Eşitlik Eylem Planı” kapsamında Ankara’daki güvensiz ve riskli bölgelerde uygulanıyor. Yapılacak hizmetlerin planlama ve bütçeleme süreçlerine kadınların dâhil edilmesinin yanı sıra kentteki tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen bu harita, Türkiye’nin ilk dijital kadın haritası olma özelliğine de sahip.

Matra projesi ile kadınlar daha da güçlü

Raporda 2021 yılında başlatılan kadınlara özel projelere de yer verilirken, Hollanda Büyükelçiliği ile MATRA Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları Hibe Programı aracılığı ile fonlanan “Kadın Güçlenme Merkezi Projesi (MATRA)”, Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü ve Kadın Danışma Merkezi tarafından 24 ay süre ile yürütülecek.

Üniversitelerin kadın çalışmaları bölümünde okuyan öğrencilerin tez çalışmaları ile merkezde gönüllü çalışmaların desteklenmesinin amaçlandığı projeye ilginin her geçen gün arttığı gözlemlenirken, Kadın Danışma Merkezi 2 yıl boyunca Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı da Başkent’te uygulamaya devam edecek.

Kız çocuklarına eğitim desteğinden 2 bin 500 kadına üreme sağlığı eğitimi ve hijyen kiti desteğine, Başkent Market ile kadın girişimcilerin desteklenmesinden sosyal risk haritasının oluşturulmasına, gezici kadın danışma aracı hizmetinden kız kardeşlik kampanyalarına kadar pek çok faaliyete geçtiğimiz yıl imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu faaliyetleri 2022’de de sürdürecek.

Mültecilerin güçlendirilmesi, sığınmacı kadın ve gençlerin desteklenmesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak yürütülen “Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında ise Ankara’da 521 kız çocuğu okullaştırılırken 347 kadının da dil ve meslek eğitimi alması sağlandı.

2022 yılında “Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımının Kolaylaştırılması Projesi” adıyla devam edecek çalışmalar sayesinde kadın sığınma evlerinden destek alan kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılması amacıyla meslek atölyesi kurulması da hedefleniyor.

Altındağ Kadınlar Lokali’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlatılan “Sığınmacı Kadın ve Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile de toplam 2 bin 149 kadın ve genç mesleki eğitimden yararlandı.

Raporda yer alan tüm bilgilere, “www.ankara.bel.tr/files/3816/4094/6076/yillik-rapor-2021.pdf” adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8