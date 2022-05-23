Büyükçekmece’de alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu kadın toprağa verildi

Büyükçekmece’de alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Celaliye Mahallesi’ndeki Büyükçekmece Belediyesi sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, dün gece çöp atmak için tesisten dışarı çıktığı sırada alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Demirrenk’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Güzelce Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Celaliye Mezarlığı’na defnedildi.

“İnşallah suçlu layığını bulur”

Cenazede konuşan İlknur Demirrenk’in oğlu Deniz Murat Demirdirek, “Çöp atmak için yolun karşı tarafına geçerken yolu da kontrol ederek geçmesine rağmen, çok hızlı gelen bir araba tarafından ezildi, fırlatıldı. Konuşacak kelime bulamıyorum, çöp kutuları bile savrulmuş. Sürücünün alkollü olduğu tasdik edilmiş. Ben uzakta oturuyorum, Merter tarafında oturuyorum. Olay Büyükçekmece’de gerçekleşiyor. Kardeşim beni aradı, haber verdiği gibi gittim ama kaybetmiştik. Karakola gittik şikayetçi olduk. Görüntü kayıtları var, alkollü olduğu kanıtlanmış her şey belli. İnşallah suçlu layığını bulur. Diyecek başka bir şey, yapacak başka bir şey yok” dedi.