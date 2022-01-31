Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün annesi vefat etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün annesi Ayşe Akgün (103), bu sabah rahatsızlandı. Sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alınan Akgün, tedavi gördüğü hastanede bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Akgün, 31 Ocak Pazartesi günü Kuba Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Merkez Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dr.Hasan Akgün sosyal medyada yaptığı paylaşımla annesi Ayşe Akgün'ün vefatını duyurdu. Akgün paylaşımında: "Acı Kaybımız! Çok değerli annem Hacı Ayşe Akgün'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazemiz 31 Ocak 2022 Pazartesi Günü (Yarın) Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sefaköy Merkez Mezarlığı'nda defnedilecektir." sözlerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasan Akgün'ü bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ayşe Teyzemiz 107 yaşında bir çınardı, aramızdan ayrıldı, üzgünüz. Bugün son yolculuğuna uğurladığımız Büyükçekmece Belediye Başkanımız @drhasanakgun’ün annesi Ayşe Akgün’e Allah’tan rahmet; başkanımıza, tüm yakınları ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.