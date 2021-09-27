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Büyük taarruzla yaşıt 99’luk Pembe nine vefat etti

Elazığ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıl dönümünde Vali Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık’ın ziyaret ettiği 99 yaşındaki Pembe Dağoğlu, hayatını kaybetti.

Haberde İnsan 27.09.2021, 17:35
Büyük taarruzla yaşıt 99’luk Pembe nine vefat etti

Elazığ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıl dönümünde Vali Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık’ın ziyaret ettiği 99 yaşındaki Pembe Dağoğlu, hayatını kaybetti.

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, büyük taarruzdan 2 ay önce doğan Pembe Dağoğlu’nu evinde ziyaret ederek sohbet etmişti. Vali Yırık ve eşinin hediye verdiği Pembe nine de kendi elleriyle ördüğü lifleri Ayşe Yırık’a hediye etmişti.

3 çocuk annesi Pembe Dağoğlu, dün hayatını kaybetti. Dağoğlu, bugün kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

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