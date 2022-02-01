Büşra Aydar Radyo Angara’da hayallerine ulaştı

Keçiören Belediyesi, serebral palsi (beyin felci) hastası Büşra Aydar’ın (28) hayallerini gerçekleştirebilmesi için Radyo Angara’nın kapılarını ona açtı. Hayata yazdığı şiirler ve radyo tutkusuyla bağlanan Büşra, Keçiören Belediyesinin desteği ile radyo programcılığı eğitimi aldı ve radyo sunucusu oldu.

Doğuştan serebral palsi hastası olan Büşra Aydar, hareket etmekte dahi zorluk yaşıyor. Hayatının hiçbir anında engelinin arkasına sığınmayan Büşra, hayalinin peşinden gitmeyi ise hiç bırakmadı. Keçiören Belediyesinin desteğiyle radyo programcılığı eğitimi alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan Büşra, şimdi kendi hazırladığı içeriklerle Radyo Angara’da program yapıyor.

“Yayın hizmetimize yeni bir ivme kazandırdık”

Radyo Angara’nın kapılarını engellilere ve gençlere açarak yayın hizmetine yeni bir ivme kazandırdıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Büşra kızımız ne kadar azimli olduğunu diğer özel çocuklarımıza da örnek olarak gösteriyor. Kendisini radyomuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da önemli projelerle başarılı işlere imza atacağına gönülden inanıyorum. Aynı zamanda Radyo Angara’da gençlerimiz için de yeni bir yayın kuşağı başlattık. Gençlerimize hem fırsat veriyoruz hem de cevherlerimizin tanıtılmasına imkan sunuyoruz. Sanata, kültüre ve gençliğimize desteğimiz hızla devam ediyor” dedi.

“İnsan hiç pes etmemeli”

Hayallerinin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyan Büşra Aydar, “İnsan hiç pes etmemeli. Hayat bana acımadı ben hayata acıdım. Hayat önüme hep basamaklar koydu, ben onları birer birer çıkmayı bildim. Engelli arkadaşlarımın sesi oluyorum. Her program bana enerji veriyor. Bu enerji de beni hayata daha çok bağlıyor ve daha çok azim kazandırıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanına şiir okudu

Yaşamında en büyük desteği ailesinden aldığını söyleyen Büşra, 13 yaşında ilk şiir kitabını yayımladıktan sonra 3 kitap daha yazdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şiir okuduğunu dile getirdi.