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BUSKİ’de önce sağlık

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve TSE’den alınmış olan 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında BUSKİ çalışanları için “işyeri hekimleri plânlaması ve gözetiminde periyodik genel sağlık taraması” başlatıldı.

Haberde İnsan 11.10.2021, 16:21
BUSKİ’de önce sağlık

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve TSE’den alınmış olan 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında BUSKİ çalışanları için “işyeri hekimleri plânlaması ve gözetiminde periyodik genel sağlık taraması” başlatıldı.

Çalışanların işe sağlıklı gelip sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yükümlülüklerini ve Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında sürekli gelişim ile iyileştirmeleri hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, her yıl yaptığı sağlık taramalarına pandemi şartlarını da dikkate alarak mobil sağlık araçları ile merkezde ve ilçelerdeki bütün çalışanlarını kapsayacak şekilde sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına “akciğer grafisi”, “odyometri (işitme testi)” ve “kan tahlili” tetkikleri yapılıyor.

BUSKİ çalışanlarının tamamını kapsayan sağlık taraması ile çalışanların genel sağlık durumlarının gözden geçirilmesi ve muhtemel meslek hastalıklarıyla iş gücü kayıplarının asgariye indirilmesi ile birlikte çalışanların kurumsal bağlılıklarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

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