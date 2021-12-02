banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!

BUSKİ’de ‘Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı’ toplantısı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’ BUSKİ’de tartışıldı.

Haberde İnsan 02.12.2021, 11:17
BUSKİ’de ‘Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı’ toplantısı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’ BUSKİ’de tartışıldı.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras ve BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili kurumlardan daire başkanları, şube müdürleri ve teknik personelin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da katıldı.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla su yönetiminde iklim değişikliği uyum planlamaları ve uygulamalarının büyük önem arz ettiğini ifade eden Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras, taşkın yönetim planlarının da çalışmalar içerisinde önemli yer tuttuğunu ifade etti. Aras, plan çalışmalarını havza bazında yaptıklarını ve yenilenmeye ihtiyaç duyulan planların da zamanında yeniden gözden geçirildiğini vurguladı. Bursa’nın hem Susurluk hem de Marmara havzaları içerisinde kaldığını ifade eden Maruf Aras, Marmara Havzası Taşkın Planı Hazırlanması sürecinde ilk bilgilendirme toplantılarına Bursa’dan başladıklarını, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla da bir araya geleceklerini anlattı.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras, iklim değişikliğinin günümüzün en büyük problemlerinden birisi olduğuna ve küresel olarak devam ettiğine dikkat çekerken, ’’Türkiye’de iklim değişikliğinden etkilenmesi beklenen ana sektörlerin içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi olduğu görülmektedir. İklim değişikliğine uyum çerçevesinde kayıp ve kaçakların azaltılması, yağmur suyu ve arıtılmış atık su gibi alternatif kaynakların yaygınlaştırılması, su tasarruflu teknolojilerin uygulanması, tarım için uygun ürün deseninin seçilmesi, endüstri için sıfır deşarj yaklaşımının benimsenmesi ve temiz üretim uygulamalarına geçilmesi akla gelen ilk tedbirlerdir’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7