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BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde

BUSKİ, abonelerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için Yenişehir Şube Müdürlüğü hizmet binasının yerini değiştiriyor.

Haberde İnsan 07.10.2021, 17:18
BUSKİ Yenişehir’de yeni yerinde

BUSKİ, abonelerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için Yenişehir Şube Müdürlüğü hizmet binasının yerini değiştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, TSE’den almış olduğu kalite belgelerinin arasına 2021 yılı başında Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem belgesini de kattı. BUSKİ, aynı özeni, abonelerini ağırladığı fizikî mekânların konforunda ve COVID sürecinde daha da önem kazanan sağlıklı-güvenli ortamların sağlanmasına da gösteriyor. BUSKİ Yenişehir Şube Müdürlüğü 11 Ekim Pazartesi günü yeni binasında abonelerine hizmet vermeye başlayacak.

Şube Müdürlüğü’nün önceki yerinde vatandaşlar alan darlığından dolayı çeşitli zorluklar yaşarken, binanın teknik altyapısında meydana gelen arızalar, sunulan hizmetin zaman zaman aksamasına sebep oluyordu. Bütün bunların yanı sıra, otopark alanının yetersizliği, kurum ve misafir araçlarının otopark sıkıntısı yaşamasını da beraberinde getirmekteydi. BUSKİ Yenişehir Şube Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşınmakla hem abonelerine, hem de çalışanlarına rahat ve konforlu bir hizmet alanı sunmuş olacak.

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