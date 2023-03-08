Bursa’yı batıya doğru büyütecek proje için önemli adım

Bursa Bandırma arasındaki yüksek standartlı demiryolu projesi için önemli bir adım atıldı. Proje güzergahındaki ada ve parseller için acele kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer aldı. Kamulaştırılacağı açıklanan binlerce parsel arasında Balat’ta tanesi 10-12 milyon liraya satılan dairelerin bulunduğu bir site de yer alıyor. Bursa’dan Karacabey ve Bandırma’ya kadar beklenmeyen bazı parsellerin de kamulaştırma listesinde olması dikkat çekerken, açıklanan parsellerden bir çoğunun kamulaştırmasına ihtiyaç duyulmadan sahiplerine iade edileceği kaydediliyor. Uzmanlar, "Demiryolu düzenleme yasamız var. Hızlı tren devam edecek. Onun dışında yük ve yolcu olarak kullanılmasına da izin verecek. Belediye olarak bir raybüs kiraladığınız zaman bakanlıktan da saatlerini teyit edip; düzenleme esaslarına uyarak bir program dahiline alabilirsiniz. Bursa Karacabey arasında ring dönersiniz. Yeni bir şehir oluşturursunuz. Depremle birlikte bu gerçek de ortaya çıktı. Türkiye’nin kurtuluşu banliyö sistemi. 2 milyon nüfuslu Viyana’da 14 tane banliyö sistemi var. Banliyöye dönmek için fırsat. Algımız da açık. Ortak akıl oluşturup bu olayı iyi değerlendirmeliyiz" dediler.

Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma yüksek standartlı demiryolu projesi Bursa’yı Karacabey’e doğru büyütecek. 1,5 yıl içinde tamamlanması beklenen proje için Cumhurbaşkanlığı acele kamulaştırma kararı verdi.

Balat ile Karacabey güzergahında acele kamulaştırılacak bilinen parsellere yeni parseller eklendi. Balat’ta lüks dairelerin yapıldığı ve insanların ikamet ettiği lüks rezidansların da acele kamulaştırma kararı içine alınması şok etkisi yaptı. Yüzlerce lüks dairenin bulunduğu sitede bahçe katların fiyatları bile 10 milyon liradan başlıyor.

Resmi Gazetede yayımlanan 6897 sayılı kararda Bandırma - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesinin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listede bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile muhdesatın, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

Bilecik’ten başlayıp Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son bulan proje Bursa’nın Yenişehir, Kestel, Gürsu, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerini de içerisine alıyor. Yayınlanan karara göre Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde çeşitli noktalardaki çok sayıda parselde kamulaştırma yapılacağı görülürken, Yenişehir, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde kamulaştırma için herhangi bir alan görülmüyor.

Özellikle Nilüfer ilçesinde kamulaştırma yapılması planlanan parsellerin bazılarında lüks siteler yer alıyor. Balat Mahallesi’nde kısa süre önce içerisinde yaşamın başladığı Panula Balat sitesi de kamulaştırma yapılması planlanan parseller üzerinde bulunduğu için kamulaştırılıp yıkılması bekleniyor. Ancak binlerce kişinin ikamet ettiği lüks sitede daire fiyatları 10 milyon lira ile 25 milyon lira arasında değişiyor.

Uzmanlar, acele kamulaştırma kararında daha önceden açıklanmamış parsellerin de olduğunu hatırlatarak, "Endişeye gerek yok. Vatandaş kesinlikle mağdur edilmeyecek. Değeri ne kadar ediyorsa kamulaştırma bedeli ödenir. Acil kamulaştırma gerektiren işlerde bakanlığa yetki verilir. Daha sonra kuruşlandırmaya ve istimlak bedellerine geçilir. Kimsenin hakkı yenmez. Fazlası verilir. Eskiden bu tür işlerde hak gözetilmezdi. Şimdi kimse mağdur edilmiyor. Burada yapılan kamulaştırmalar sonrasında yasal yol kullanılıyor. Mudat bir işlem haline geldi. Değeri 10 lira ise üzerinde oluyor. Tevhid ifraz işlemlerini yapması uzun zaman alıyor. Acil kamulaştırmanın mantığı ise iş aksamasın. Bandırma’ya bir an önce sistemi 1,5 yılda gelsin. 50 yılda imarları çözemezsiniz. Bunun için acil kamulaştırma güzergah aksını belirler. Diğer alanların istimlak haricinde kullanılmayan yerler geri iade edilir" dediler.

Öte yandan 1,5 yıl içinde tamamlanacak demiryolu ve tren projesinin banliyö sistemi ile şehri batıya doğru planlı ve bahçeli konutlarla büyüteceğini kaydeden uzmanlar, "Bursa şehir içine tıkandı. Demiryolu sayesinde şehri batıya doğru büyütmek imkanı sağlanacak, 2 milyon nüfuslu Viyana 14 banliyöye sahip. Bursa Büyükşehir Belediyesi bir raybüs kiralayıp bakanlıktan da saatlerini teyit ederek Karacabey Bursa arasında ring yapacak. Yeni toplu konutlar ve TEKNOSAB projesi ile birlikte batıda planlı yeni bir şehir doğacak. Deprem gösterdi ki Türkiye’nin kurtuluşu banliyö sistemi. Bu durum Bursa için de bir fırsat" ifadelerini kullandılar.

Bursa Bandırma arasında hızlı trenin yanısıra, bir yük ve yolcu taşıyacak yüksek standartlı demiryolu projesi olacağı, Karacabey yakınlarında Hürriyet ve Taşlık mahallelerinde durak bulunacağı, Bursa Karacabey arasında demiryolu ulaşımının 25-30 dakikada gerçekleşeceği öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri de vatandaşın panik yapmaması dile getirerek, "Bina yıkımı veya kamulaştırması olmayacak. Prosedür gereği acil kamulaştırma kararı alınır. Bu amaçla yapılmıştır. O parsellerin yüzde biri kullanılmayacak. Demiryolu güzergahına giren parseller kamulaştırılacak. Net şekilde binaların içinden geçmiyor. Temas ettiği yerdeki alanı ayrıştırmak için imar mevzuatından dolayı vakit sıkıntısı yaşamamak adına böyle bir durum sözkonusu. Binaların parsel tanımından dolayı kamulaştırmaya girmiş. Kamulaştırma Dairesi niyet belirtir. Oradan geçerse, o noktada ifraz beklememek için acil eylem planı hayata geçirir. Binaların hiçbir riski yoktur. Orada gidip binalara dokunulmayacak. Güzergahın üzerine denk gelen yerde ilk önce sistem yapılacak. Ardından imar planı tamamlanacak" dediler. .