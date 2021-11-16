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Bursa’ya bir ’gençlik’ ödülü daha

Gençleri merkeze alan projeleri ve gönüllülük hareketiyle daha önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehir’ ödülüne lâyık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gençliğe yönelik projeleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödüle değer görülen Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Haberde İnsan 16.11.2021, 18:25
Bursa’ya bir ’gençlik’ ödülü daha

Gençleri merkeze alan projeleri ve gönüllülük hareketiyle daha önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehir’ ödülüne lâyık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gençliğe yönelik projeleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından ödüllendirdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödüle değer görülen Bursa’nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan "Tam Bana Göre Festival" yoğun bir ilgiyle başladı. Festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması’nda ödül alan belediye başkanlarını tebrik ederek, ilkinin açılışını yaptıkları gençlik festivalini gelecek yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hâle getirmeyi plânladıklarını bildirdi. Festival günleri boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek Türkiye’nin dört bir yanından 100 bin öğrencinin Ankara’ya geleceğini ve etkinliklere katılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece gençlerimiz kendileri için yapılan çalışmaları bizzat görme ve içinde yer alma imkânı bulacak. Şehir ziyaretlerimizde ve Millet Kütüphanesi’nde gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında aslında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlik festivalimizde bu müştereklerimizi bir kez daha müşahede etme imkânı bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bursa’ya ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından "Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları", "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri", "Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri" temalı 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödüllerini verdi. Gençleri merkeze alan projeleri ve gönüllülük hareketiyle daha önce Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Genç Dostu Şehir’ ödülüne layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gençliğe yönelik projeleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından ödülle değer görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Gençlerimiz geleceğimiz

Gençliğe yönelik hizmetlerinin ikinci kez ödüle değer görülmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gençlik merkezlerimiz başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda etkinlikler düzenliyoruz. Görükle Gençlik Merkezimizi, ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz Gençlik Merkezi’ni hizmete açtık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Güçlü Türkiye’nin gelecekteki yöneticileri olacak gençlerimiz için her türlü imkânı kullanıyoruz” dedi.

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