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Bursa’nın Karagöz’ü hayatını kaybetti

Bursa’da günümüzün Karagöz’ü olarak tanınan tiyatro sanatçısı Hüseyin Bağlar, evinde ölü bulundu.

Haberde İnsan 13.09.2021, 20:21
Bursa’nın Karagöz’ü hayatını kaybetti

Bursa’da günümüzün Karagöz’ü olarak tanınan tiyatro sanatçısı Hüseyin Bağlar, evinde ölü bulundu.

Bursa’da günümüzün Karagözü olarak tanınan, Karagöz ve Hacivat oyununda Karagöz’ü canlandırarak Bursalıların sevgisini kazanan tiyatro sanatçısı 62 yaşındaki 2 çocuk babası Hüseyin Bağlar, bugün kahvaltı sofrasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz bir vaziyette sofrada bulunan Bağlar’ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bağlar’ın ani ölümü, Bursalı severlerine üzüntü yaşattı. Öte yandan Devlet Tiyatroları’ndan emekli olduktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında bir çok kez sahneye çıkan Hüseyin Bağlar, geçtiğimiz günlerde Kestel Belediyesi tarafından organize edilen Toplu Sünnet Şöleni’nde sahne alarak, yüzlerce çocuğu güldürmüştü.

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