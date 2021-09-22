Bursalılara eylül ayında “don” uyarısı

Bursa’da hafta başı aşırı sıcakların ardından yarından itibaren geceleri “don” bekleniyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre perşembe günü akşam saatlerinden başlayarak pazar günü sabah saatlerine kadar ilimizin güney ilçelerinde hafif, yer yer orta kuvvette don bekleniyor. Başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın ziraî don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.