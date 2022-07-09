banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı

Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu

Bursa’da kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Haberde İnsan 09.07.2022, 07:58
Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu

Bursa’da kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Bursalılar Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde sabah namazıyla birlikte saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazını kılmak için Ulu Cami’ye gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu